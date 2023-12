Cameroun-Lutte contre la corruption : la CONAC sur le front en marge de la journée mondiale

Le 7 décembre dernier, la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) a organisé un séminaire à Ebolowa dans le cadre la Journée Internationale de la lutte contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre.

Cette année, le thème de la journée internationale de la lutte contre la corruption est « 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption : unir le monde contre la corruption ». La Commission nationale anti-corruption (CONAC) n’est pas restée indifférente à cet élan. Elle vient d’organiser un atelier à Ebolowa sous le thème « Briser le silence face aux ravages de la corruption. Exprimez-vous ».

Pendant quarante-huit heures, les participants été outillés pour promouvoir les meilleures pratiques de gestion des affaires publiques et ont échangé sur un large éventail de questions, telles que la mauvaise administration, la nouvelle approche de la préparation des contributions des institutions publiques au rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun, et la construction d’une culture de l’intégrité au sein de l’institution, dans l’espoir de mettre un terme à ce fléau qui touche tous les domaines, appauvrissant les familles, les communautés et la nation, et mettant parfois à mal la cohésion sociale.

C’est par une marche sportive dans les rues d’Ebolowa que les participants se sont séparés. On pouvait retrouver parmi eux, des responsables des unités de lutte contre la corruption des ministères, des entreprises, des institutions publiques et des collectivités territoriales décentralisées.