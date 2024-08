Cameroun : Marc Brys réclame une collaboration pacifique avec la Fecafoot

L’entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun répond à la demande d’explication adressée par la Fédération, sans toutefois être claire.

Les déclarations de Marc Brys dans une interview publiée le 17 août dernier sur DH Sports continuent d’alimenter les réactions. La Fédération camerounaise de football par le biais de son secrétaire général Blaise Djounang a adressé le 19 août dernier une demande d’explication au coach. Le sélectionneur devait s’expliquer, dans un délai de 72heures, sur le point de savoir s’il est l’auteur des propos contenus dans la publication ou pas. A cette question, dans sa réponse, l’entraîneur de la sélection nationale senior n’apporte aucune réponse claire. Mais, « je ne suis pas un béni oui oui », affirme le technicien belge au début de sa correspondance.

Dans la suite, Marc Brys a plutôt choisi de mettre en avant les frustrations dont il aurait été victime lors du premier rassemblement des Lions sous son encadrement en mai dernier à Yaoundé et à Luanda. Ces frustrations vont de l’agression verbale à l’agression physique, en passant par la confiscation des maillots, ballons, bus dans le cadre des entraînements à Yaoundé. Toutes choses qui selon lui, ne favorisent pas son travail et contribuent à entacher la collaboration entre la fédération et l’entraîneur.

Le sélectionneur des Lions exprime en substance sa volonté de travailler en collaboration avec la Fédération camerounaise de football. « Je ne suis pas un ennemi de la Fecafoot. Jamais dans mes propos je ne cherche à heurter la sensibilité des uns et des autres et telle n’est pas mon intention », explique Marc Brys. De plus, « j’ai la chance d’avoir un groupe formidable qui peut accomplir des grandes choses si chacun joue pleinement son rôle (…) Nous avons des objectifs communs à atteindre. De grâce, permettez-moi de travailler dans un climat de sérénité et non de haine et d’animosité », suggère le Belge.

A la lecture de cette lettre d’explication, la Fecafoot pourrait réagir pour recentrer les échanges. Pourtant, les deux parties préparent les matchs du 7 et du 10 septembre prochains comptant pour les 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le ministre des Sports et de l’Education civique a convoqué la première réunion préparatoire à ces deux rencontres le vendredi 23 août 2024 à Yaoundé. Ce sera une occasion d’assainir le climat dans les relations entre la Fécafoot, le ministère chargé des Sports et l’entraineur Marc Brys.