Cameroun : menace sur le prix du carburant ?

Une mission du Fonds monétaire international actuellement en séjour au pays met la pression sur le gouvernement pour l’arrêt des subventions.

Dans le cadre de la septième revue du programme économique et financier appuyé par la Facilité Elargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit du Fond monétaire international (FMI), une mission conduite par Cemile Sancak, Chef de Mission du FMI pour le Cameroun va séjourner dans le pays de Paul Biya jusqu’au 16 octobre 2024.

Le ministère des Finances souligne que l’institution de Bretton Woods et les autorités de notre pays vont discuter sur les différentes réformes en cours d’achèvement afin d’atteindre les objectifs définis à l’entame dudit Programme. Il s’agit des réformes destinées à soutenir le secteur privé et d’élargir les recettes. Mais aussi d’améliorer la gouvernance et la soutenabilité des finances publiques.

Avec le ministre de l’Economie, la question de la subvention des prix des carburants a encore été évoquée. Même si Cemile Sancak a salué les efforts du gouvernement pour avoir relevé à deux reprises les prix à la pompe, elle souligne que tous les objectifs fixés dès le départ n’ont pas encore été atteints.

« Il y a plusieurs réussites du programme. Il y a aussi des réformes qui restent pour arriver aux objectifs globaux du programme. Concernant les prix à la pompe, les autorités ont diminué la majorité de la subvention. Donc, il y a eu deux augmentations des prix à la pompe et maintenant la subvention qui reste est bien réduite. En effet, dans le programme, on a défini l’élimination des subventions », a-t-elle souligné.

Rappel

En mémoire, les prix du carburant à la pompe ont été réajustés le 3 février 2024 de l’ordre de 15% pour les carburants de type super et gasoil, d’après un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, Fouda Séraphin Magloire.

Selon le nouveau tarif, le super coûte désormais 840 francs CFA (environ 1,39 dollar) le litre, soit une augmentation de 110 francs CFA (environ 0,18 dollar) tandis que le prix du gasoil est fixé à 828 francs CFA (environ 1,37 dollar) le litre, soit une augmentation de 108 francs CFA (environ 0,18 dollar). Les prix des autres produits, notamment, le gaz domestique et le pétrole lampant resteront inchangés, indique le communiqué.

Il y a lieu de se demander si ce nouveau rappel du FMI pourrait avoir un incident sur les prix à la pompe à nouveau. Il faut le dire, l’augmentation du mois de février intervenait parce que la politique de subventions du gouvernement pour bloquer les prix du carburant à la pompe, malgré les fluctuations de la conjoncture internationale, n’était plus soutenable. « Sept cents milliards de FCFA » pour l’année 2022, selon le président de la République, là où le Fonds monétaire international parlait, lui, de « 800 milliards de FCFA » durant la même période.