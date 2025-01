Cameroun : mort suspecte de l’ancien préfet de la Mifi, Koulbout Aman David

L’administrateur civil a été retrouvé mort dans la journée du lundi 13 janvier 2025. Plusieurs hypothèses tentent d’expliquer les circonstances de sa morts.

L’ancien préfet de la Mifi à Bafoussam et du Dja et Lobo n’est plus. Son corps a été retrouvé dans sa chambre, gisant dans du sang. Sur les images capturées après avoir retrouvé le corps, l’on voit l’homme avec la tête amochée. Il est presque défiguré. Du sang coule et forme une marre au sol. En face de lui, un fusil de chasse se trouve par terre, la bouche du canon dirigée vers lui.

Ces indices renverraient de prime abord à un suicide. C’est la thèse la plus répandue depuis l’annonce de son décès hier lundi. Les défenseurs de cette thèse argumentent leur position en relatant que l’ancien préfet a présenté un état de santé précaire ces derniers temps. Il aurait fréquenté plusieurs hôpitaux de référence dans la ville de Yaoundé sans trouver la solution durable. Dans cette même mouvance, il aurait été convoqué au Tribunal criminel spécial pour des affaires de détournement de fonds publics. Toutes choses qui l’auraient amené à choisir de s’en aller.

Mais, une autre partie de l’opinion soutient que l’ancien chef de terre est victime d’un meurtre ou d’un assassinat. Ceux défendent cette thèse s’appuient d’une part sur la position de l’arme et sa distance avec le corps. Une position et une distance qui, à bien y regarder, seraient suspectes. Une autre personne que la victime aurait utilisé cette arme pour lui donner la mort avant de la déposer là où elle a été trouvée.

Ainsi, à la question de quoi est mort Koulbout Aman David, il n’y a pas encore la réponse vérifiée. L’interrogation demeure et les hypothèses vont bon train. Les enquêtes ouvertes permettront de mettre la lumière sur ce serviteur de l’Etat du Cameroun.