Cameroun-Namibie : l’ONIES propose de délocaliser le match prévu à Japoma

L’administrateur de l’Office national des infrastructures et équipements sportifs suggère que la rencontre se tienne au stade omnisports Ahmadou Ahidjo à Yaoundé ; les raisons.

Le match Cameroun contre Namibie comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 pourrait ne plus se dérouler au stade de Japoma à Douala. L’administrateur de l’ONIES, dans un courrier informe la Fédération camerounaise de football que le stade n’est pas en état d’abriter la rencontre. La quasi permanence des pluies de la ville de Douala, la tendance haussière des précipitations pendant la période août-septembre, la pelouse amochée du complexe, sont des principales raisons que l’administrateur évoque. François Félix Ewane précise que cette pelouse ne peut plus garantir le confort du jeu, la santé des athlètes, la beauté du spectacle. Par ailleurs, l’ONIES relève la probabilité des pluies pendant les séances d’entraînement et lors du match du 7 septembre.

Face à ces obstacles, l’office recommande la délocalisation du match en assurant que le stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé réunit toutes les conditions pour abriter la rencontre opposant les Lions indomptables aux Braves Warriors. La proposition de l’office éviterait au Cameroun les critiques essuyées visant la mauvaise qualité de la pelouse du complexe de Japoma lors de la CAN 2021 qui se jouait au Cameroun. Par ailleurs, la demande de délocalisation remet sur la table de discussion les désaccords entre la Fécafoot et Marc Brys.

Tandis que la fédération a choisi le stade du complexe sportif de Japoma pour abriter la rencontre, l’entraîneur sélectionneur des Lions indomptables aurait manifesté sa préférence pour le stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Surtout que pour leur première livraison dans cette infrastructure, Marc Brys et ses poulains ont offert un beau spectacles en battants les Requins bleus du Cap-Vert 4-1. Tout compte fait, que ce soit à Yaoundé ou à Garoua, ce qui compte le plus, c’est la victoire des Lions indomptables. La sélections nationale a été éliminée en huitièmes de finale à la dernière CAN en Côte d’Ivoire. Elle travaille à faire beaucoup mieux lors de l’expédition marocaine en 2025.