Cameroun-Narcisse Mouelle Kombi : Issa Hayatou était « une personnalité magnétique et attachante »

Le ministre des Sports et de l’Education physique rend hommage à Issa Hayatou, ancien professeur d’éducation physique, ancien directeur des sports, président du conseil d’administration de l’Anafoot, ancien président de la CAF.

« C’est dans l’affliction et la consternation, que nous apprenons le décès, cet après-midi, de M. Issa Hayatou, ancien président de la CAF et un temps président par intérim de la FIFA. M. Issa Hayatou fut, au début de sa carrière, un athlète talentueux et surtout un distingué professeur d’éducation physique et sportive, qui occupa d’importantes fonctions au sein du ministère en charge des sports. Il devint ensuite le très éminent président de la Confédération Africaine de Football, qu’il marqua de son leadership charismatique, visionnaire et efficace.

Cette figure emblématique de la gouvernance sportive internationale, que le président de la République, S.E. Paul Biya, honora, entre autres, du poste de tout premier président du Conseil d’Administration de l’Académie Nationale de Football (ANAFOOT), était une personnalité magnétique et attachante. Nous avons eu beaucoup de plaisir à collaborer avec ce grand dirigeant sportif et à bénéficier de ses conseils clairvoyants, sur divers dossiers dont l’enjeu était grand pour notre mouvement sportif national. Son étoile marque le ciel de l’univers sportif camerounais et même africain, d’une belle empreinte lumineuse. Nos condoléances les plus attristées à l’ample et noble famille du Prince Issa Hayatou.

Prof. Narcisse Mouelle Kombi. Ministre des Sports et de l’Education Physique du Cameroun »