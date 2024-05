Cameroun-obligations fiscales : Louis Paul Motaze somme 38 entreprises de publier leurs états financiers

Il les invite « à souscrire leurs déclarations sans délai, afin d’éviter les désagréments liés aux sanctions fiscales comme la taxation d’office ».

Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze a rendu publique une liste de 38 contribuables dont le délai de dépôt des déclarations statistiques et fiscales (DSF) pour l’exercice 2023 a expiré depuis le 26 mars 2024.

Entre autres dans cette liste on dénombre : Aéroports du Cameroun (ADC), Bocom Petroleum, Cameroon Development Corporation (CDC), le Chantier naval, Bofas BTP Sarl, Maiscam, Société nationale de transport de l’électricité (Sonatrel), Bestway Finance Ltd etc. Lesdites entreprises avaient jusqu’au 26 mars 2024 pour se conformer à l’exigence sus-évoquée. Elles sont donc invitées à y procéder sans délai « afin d’éviter les désagréments liés aux sanctions fiscales », peut-on lire dans le communiqué publié par le ministère des Finances.

Pour mémoire, la Déclaration statistique et fiscale est le plus important document comptable d’une entreprise, au cours d’une période appelée exercice. Il doit être déposé auprès des services fiscaux adéquats, afin que ces derniers procèdent à une taxation du contribuable.

Selon la direction générale des Impôts, les déclarations statistiques et fiscales sont un ensemble constitué des tableaux d’informations générales, des états financiers assortis des notes annexes et des tableaux fiscaux. Toute entreprise qui ne soumet pas à l’appréciation de l’administration fiscale ces documents dans les délais fixés par cette dernière s’expose à la taxation d’office.