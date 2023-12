Cameroun : ouverture de la saison de nanbudo à Limbe

La 36ème édition du stage international de nanbudo a été l’occasion d’ouvrir la saison sportive par la fédération.

La fédération camerounaise de nanbudo a organisé la 36ème édition du stage international de nanbudo sous la direction du professeur et maître Justine Diffo. Le stage s’est déroulé du côté de Limbe dans la région du Sud ouest. Stéphane Carel, Dai-Shihan 9ème Dan et Directeur Technique de la Fédération Internationale de Nanbudo, accompagné d’Isabelle AMIEL, Hihan 8ème Dan, étaient les invités d’honneur.

Ce n’est pas un hasard si Justine Diffo et son équipe ont choisi cette ville balnéaire; regorgeant des éléments essentiels du nanbudo, que l’on trouve en abondance dans la ville, pour assurer le travail de l’énergie interne et externe « Nanbu Shizen No Ki-Undo », qui sont le ciel pour travailler le sommet du crâne, la terre pour travailler les pieds et les mains, mais surtout l’eau pour travailler les reins.