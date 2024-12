Cameroun : Paul Biya accorde 100 000 000 de F aux acteurs de la Filière Banane-Plantain

L’enveloppe est destinée à l’organisation de la 3è édition du Festival international de la Banane-Plantain au Cameroun du 04 au 16 décembre 2024.

L’information est contenue dans une correspondance du ministre secrétaire général de la présidence de la République adressée au président national des acteurs de la filière Banane-Plantain du Cameroun. « Le chef de l’Etat a marqué son accord pour le patronage de la 3è édition du Festival international de la filière Banane-Plantain prévu du 04 au 16 décembre 2024 à Kribi, Douala et Yaoundé. Il vous accorde un appui financier de 100 000 000 de FCFA pour l’organisation de cet événement », peut-on lire sur la copie de la lettre parvenue à notre rédaction.

Par l’entremise du ministre d’Etat Ferdinand Ngoh Ngoh, l’on apprend aussi que « le chef de l’Etat a par ailleurs désigné le ministre de l’Agriculture et du Développement rural pour le représenter » aux cérémonies marquant cet événement. Le secrétaire général de la présidence de la République a saisi le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, par une autre correspondance, pour l’en informer.

La 3è édition du Festival de la Banane-Plantain s’est ouverte le mercredi 04 décembre 2024. Les festivités débutent par la ville de Douala avec l’arrivée des participants et leur rassemblement le 05 décembre, suivie de la cérémonie solennelle d’ouverture le 06 décembre. La signature de plusieurs conventions entre acteurs de la filière interviendra au cours de cette cérémonie. La suite du programme prévoit le tour de ville, l’exposition, un match de gala opposant les légendes de football du Cameroun et celles du Brésil au stade du complexe sportif de Japoma, ainsi qu’un concert de musique. La suite des festivités va se dérouler à Kribi et à Yaoundé.