Cameroun : Paul Biya annonce le recrutement de près de 10 mille personnels de santé

Le chef de l’Etat dans son discours à la Nation ce 31 décembre 2024, déclare avoir décidé cette contractualisation sur une période de cinq ans.

L’une des annonces fortes faites par le président de la République Paul Biya dans son adresse à la Nation du 31 décembre 2024 est la contractualisation de près de 10 mille personnels de santé. « J’ai décidé de la contractualisation de 9 mille 944 personnels de santé, sur une période de cinq ans », annonce le chef de l’Etat. Selon Paul Biya, « ce recrutement spécial contribuera sans doute à la réduction du chômage des jeunes diplômés dans le secteur de la santé, en même temps qu’il facilitera substantiellement la prise en charge des malades ».

Cette mesure du chef de l’Etat s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts des pouvoirs publics visant à améliorer l’offre des soins de santé. Elle s’ajoute aux initiatives mises en œuvre pour renforcer le plateau technique des hôpitaux et densifier la carte sanitaire. Dans ce sens, le président Paul Biya relève une action récente, la mise en service des Centres hospitaliers régionaux de Ngaoundéré et de Bertoua. Ces deux formations sanitaires s’ajoutent sur de nombreuses autres construites et équipées sur l’ensemble du territoire.

Paul Biya a trouvé qu’il était nécessaire de renforcer la ressource humaine en procédant au recrutement de 9 mille 944 personnels de santé. La contractualisation vient répondre aux cris de détresse des milliers jeunes camerounais formés chaque année dans des écoles spécialisées en médecine et autres métiers de la santé. Des plaintes qui vont du chômage aux mauvaises conditions de vie en passant par les mauvaises conditions de travail, l’exploitation dans des formations sanitaires privées, ainsi que l’accumulation des arriérés de salaire. Les jeunes diplômés dans le secteur sont invités à se préparer à faire acte de candidature une fois que les ministères de la Santé publique et de la Fonction publique vont ouvrir la réception des dossiers de candidatures.