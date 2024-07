Cameroun : Paul Biya autorise la signature d’un contrat pour le financement de la route Ebolowa-Efoulan-Mbango

Un contrat commercial pour le financement et la construction de la route Ebolowa-Efoulan-Mbango (60 km) dans la région du Sud, a été signé le lundi 1er juillet 2024 avec l’entreprise togolaise CECO S.A. et le Ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi.

La construction de la route Ebolowa-Efoulan-Mbango (60 km) dans la région du Sud trouve son financement. En effet Paul Biya a autorisé la signature d’un contrat commercial avec l’entreprise CECO S.A.

Concernant le projet, le contrat commercial qui a été signé le lundi 1er juillet 2024, constitue une belle avancée dans la conduite du projet de bitumage de la route Ebolowa-Efoulan-Mbango. Selon le ministère des travaux publics, plusieurs étapes ont précédé celle de ce lundi : la signature avec l’entreprise CECO SA, le 18 juillet 2022, d’un Memorandum of Understanding pour la mobilisation des financements en faveur de l’Etat du Cameroun, les échanges entre les services techniques du MINTP et ceux de l’entreprise qui ont permis de bien cadrer la consistance et le coût des travaux dont les conclusions ont été portées à la haute attention du Premier Ministre, Chef du gouvernement le 2 février 2023 puis la transmission du dossier à la Haute Attention du Chef de l’Etat.

Le montant prévisionnel indicatif pour le financement des travaux sera arrêté sur la base des études d’exécution, soit un maximum estimé à TTC 37 152 819 835 fcfa. L’infrastructure à construire est une route qui va s’étendre sur 60 km, avec une largeur de la plateforme de 10 m comportant une chaussée de 3,5 m x 2 et des accotements de 1,5 m x 2. La structure de la chaussée sera composée de 20 cm de couche de fondation en graveleux latéritiques, 20 cm de couche de bas en grave concassée et 5 cm de couche de roulement en béton bitumineux. L’infrastructure comportera en outre cinquante-six (56) dalots et ponceaux, des carrefours et d’autres équipements.

Le prestataire sera payé dans le cadre d’un marché public à prix unitaires, qui sera passé suivant la procédure de gré à gré, tel que défini par le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marches Publics.

Après la signature de ce contrat commercial, il est question de poursuivre et de parachever le processus de mise en place des financements pour un démarrage effectif des travaux sur le terrain dans un délai de vingt-quatre (24) mois au plus, à compter de la signature dudit contrat commercial. À cet effet, il est attendu du partenaire technique la transmission au gouvernement, dans un bref délai, des terms-sheet relatifs au financement dudit projet accompagné d’un planning de mobilisation des ressources indiquant le démarrage proprement dit des travaux.

Le bitumage de cette route permettra, tout d’abord, d’achever l’aménagement des axes prioritaires dans la région du Sud, ensuite, d’améliorer les conditions de vie des populations, enfin, d’accroitre l’attractivité du Port autonome de Kribi, afin d’augmenter une nette connectivité entre les localités de la zone, ainsi qu’une meilleure intégration sous-régionale à travers l’amélioration des communications et du transport de marchandises entre le Gabon, le Congo et le Cameroun ; ceci à travers l’autoroute Kribi-Lolabe, Olama-Bingambo-Grand Zambi-Kribi, Ebolowa-Akom 2-kribi et Ebolowa-Efoulan-Mbango (Lolodorf).