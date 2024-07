Cameroun : Paul Biya autorise les prêts de 261 milliards F pour financer la mobilité urbaine de Douala

Les décrets autorisant le ministre de l’Economie à signer ces accords de crédits ont été signés hier 22 juillet 2024.

Paul Biya, président de la République du Cameroun a signé deux décrets hier 22 juillet 2024 autorisant Alamine Ousmane Mey à signer des accords de prêts auprès de deux institutions financières à la faveur du projet de mobilité urbaine de Douala (PMUD) révisé.

Dans le premier décret, le président souligne que le « ministre de l’Economie, de la planification et de l’Aménagement du territoire est habilité, avec faculté de délégation, à signer avec l’Association internationale de Développement (IDA), un accord de crédit d’un montant de 271,1 millions de dollars US, équivalent à 206,7 millions d’euros, soit environ 135 milliards de FCFA » pour le financement du projet susmentionné.

Le second décret du président habilite le ministre de l’Economie à signer avec la Banque internationale pour la reconstruction et elle développement (BIRD), un accord de crédit d’un montant de 202,3 millions de dollars US, équivalent à 191,5 millions d’euros, soit environ 126 milliards FCFA pour le financement du même projet.

Pour mémoire, Le Projet de Mobilité Urbaine de Douala a pour principal objectif d’améliorer la mobilité urbaine et de soutenir un développement urbain et économique inclusif le long de certains couloirs de transport rapide par bus et de ses lignes de rabattement dans la Ville de Douala.

Il est structuré autour de cinq composantes notamment : (i) Renforcement institutionnel et professionnalisation des opérateurs de transport public existants ; (ii) Infrastructures routières urbaines, flotte et systèmes de transport de masse (BRT) et mise en oeuvre des opérations de réinstallation involontaire des personnes ; (iii) Développement axé sur le transit autour du système de transport de masse par BRT ; (iv) Gestion du Projet et renforcement des capacités ; (v) Réponse d’urgence contingente incluse pour apporter les ressources de crédit non engagées afin de couvrir les interventions d’urgence.