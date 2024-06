Cameroun : Paul Biya ratifie deux accords de 52 milliards de FCFA au profit du projet Planut

Ces accords visent à soutenir la mise en œuvre du Projet d’aménagement de 15 280 hectares de périmètres hydro-agricoles dans les départements du Mbéré, de la Vina et du Faro-et-Déo, dans la région de l’Adamaoua.

Deux conventions de financement d’un montant total de 79,11 millions d’euros, soit environ 52 milliards de FCFA, ont été ratifiées ce mardi 4 juin, selon deux décrets du chef de l’État, Paul Biya. Ces accords visent à soutenir la mise en œuvre du Projet d’aménagement de 15 280 hectares de périmètres hydro-agricoles dans les départements du Mbéré, de la Vina et du Faro-et-Déo, dans la région de l’Adamaoua.

La première convention, d’une valeur de 76,23 millions d’euros, représente environ 50 milliards de FCFA sous la forme d’un crédit-acheteur. La seconde convention, évaluée à 2,89 millions d’euros, soit près de 1,89 milliard de FCFA, est un crédit commercial.

« Est ratifiée la Convention de Crédit-Acheteur, d’un montant de 76 229 164,22 euros, soit environ 50 milliards de FCFA, conclue le 30 janvier 2024 entre la République du Cameroun et la Standard Chartered Bank de Londres, pour le financement du Projet PLANUT, volet « Aménagement du Territoire », relatif à l’aménagement de 15 280 ha de périmètres hydro-agricoles dans les localités de Mbéré, de la Vina et du Faro et Deo, Région de l’Adamaoua au Cameroun », indique l’article premier du décret du Président.

Ce projet vise à accroître les capacités et la productivité d’une agriculture nationale résiliente face au changement climatique. À long terme, il s’agit de développer une agriculture de seconde génération intelligente, combinant transformation structurelle et préservation de l’environnement.