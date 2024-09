Cameroun-PCRN : la Cour d’appel de l’Extrême-Nord déboute Robert Kona

Le collège des juges de la cour a rejeté l’appel de Robert Kona visant à annuler la décision du juge de référé annulant un congrès qu’il s’apprêtait à organiser en mai dernier.

Une fois de plus, Robert Kona est perdant contre Cabral Libii devant la justice camerounaise. L’ancien président et l’un des fondateurs du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a perdu la qualité de président depuis le congrès de Guidiguis du 11 mai 2019. Mais il n’entend pas abandonner. Or la justice l’y contraint. Le juge de référé l’a évoqué en relevant le « défaut de qualité » dans sa décision rendue le 21 mai 2024 annulant le congrès projeté par Robert Kona les 25 et 26 mai 2024. Ce 25 septembre, Robert Kona perd de manière définitive la faculté de se prévaloir de la qualité du président ou de père fondateur du PCRN, parti dont il a participé à la création il y a vingt ans.

En effet, dans sa décision du 25 septembre 2024, la cour « ordonne à sieur Kona Robert de cesser d’agir au nom et pour le compte du PCRN, en qualité de président national ou en celle de père fondateur non prévue par les textes de ce parti », peut-on lire sur la décision rapportée par le greffe. La décision de la cour conforte ainsi celle du tribunal première instance de Kaélé, qui le 05 septembre dernier, a rendu sa copie sur la demande d’annulation du congrès de Guidiguis du 11 mai 2019 et ses résolutions par la même personne. En substance, le juge du tribunal a déclaré Robert « mal fondé en sa demande » et l’en a débouté.

Dès lors, il reste une issue possible à Robert Kona. C’est celle de saisir la Cour suprême d’un pourvoi pour tenter d’obtenir une décision favorable. En attendant une telle démarche, la justice est unanime. Cabral Libii reste le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. L’homme politique prépare déjà l’élection présidentielle prévue en octobre 2025. Il est en tournée pour présenter le projet de société contenu dans le livre qu’il vient de publier « Ce que j’ai vu (…) ». Quant à Robert Kona, les différentes décisions des juges rendent nul le congrès qu’il dit avoir tenu à Maroua en mai dernier.