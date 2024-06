Cameroun-PCRN : Robert Kona exclut Cabral Libii et appelle à la candidature de Paul Biya en 2025

Telles sont des résolutions du congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, faction du fondateur Robert Kona tenu le samedi 1er juin 2024 à Guidiguis.

La crise qui divise le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) en deux factions connait un nouveau rebondissement. Le samedi 1er juin 2024, la faction ayant pour chef de file Robert Kona, a tenu un congrès extraordinaire. L’objet de ces assises a porté sur l’élection du nouveau président national du parti et la résolution interne du conflit qui oppose Cabral Libii et Robert Kona. Au terme de la rencontre tenue à Guidiguis dans le département du Mayo Kani région de l’Extrême-Nord, les congressistes ont pris quatre résolutions.

D’abord, selon le communiqué final, les militants du parti ont à l’unanimité, investi Robert Kona, président de 2003 à mai 2019, comme président national du PCRN. Il remplace Cabral Libii, désigné président national lors du congrès du 11 mai 2019 à Guidiguis. Ensuite, les militants ont exclu du parti, 24 cadres et militants pour non-respect des statuts et règlement intérieur. Figurent dans cette liste, Cabral Libii, le président national, Albert Fleuri Massardine fondateur, William Wanfeo fondateur, Boubakari Massardine secrétaire général, Armand Okol secrétaire à la communication. Autre résolution, les militants exhortent le président de la République, président national du RDPC « à bien vouloir se présenter à l’élection présidentielle de 2025 ». Enfin, les militants de la faction Kona disent réaffirmer leur volonté de réconciliation et de renouveau, d’attachement aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent.

Robert Kona et ses soutiens ont tenu ce congrès malgré l’interdiction formelle du tribunal de première instance de Maroua dans sa décision du 23 mai dernier. Une décision que le camp de Robert Kona et ses avocats ont porté devant la juridiction d’appel qui ne s’est pas encore prononcée au fond, tout comme le tribunal première instance de Kaélé saisie pour annuler le congrès ayant porté Cabral Libii à la tête du parti en mai 2019.