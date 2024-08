Cameroun-pénétrante Nord de Yaoundé : les travaux sont à moins de 10% d’exécution

Selon le ministère des travaux publics, au 23 août 2024 le niveau d’avancement des travaux était à 8,10%.

Les travaux d’aménagement de la pénétrante Nord de la ville de Yaoundé se poursuivent. Le ministère des travaux publics souligne que sur le terrain, l’entreprise poursuit le nettoyage de la plateforme, de même qu’elle effectue des déblais mis en dépôt.

Du point kilométrique 15+900 au point kilométrique 16+150, l’entreprise Arab Contractors effectue des déblais mis en dépôt. Le nettoyage de la plateforme et l’abattage des arbres se poursuivent également sur l’emprise du dédoublement, entre le point kilométrique 2+500 (Dispensaire Nkozoa) et le point kilométrique 21+300 (échangeur d’Obala).

En revanche, quelques difficultés ont été évoquées par l’équipe-projet, notamment la présence de la fibre optique souterraine apparente pendant les travaux de nettoyage, rendant impossible les travaux de terrassements et la présence du réseau aérien ENEO, empiétant l’emprise des travaux.

En guise de solution, il est envisagé le déplacement des réseaux CAMTEL et ENEO et des démarches ont été engagées à cet effet avec les concessionnaires. Au 23 août 2024, l’avancement des travaux était évalué à 8,10%.

Rappelons que, ces travaux qui traversent les départements du Mfoundi, de la Mefou et Afamba et de la Lekié dans la région du Centre, ont pour objectif selon le Mintp de sécuriser et désencombrer la circulation à l’entrée Nord de la ville de Yaoundé, plus précisément sur la partie de la route Nationale 1 allant d’Olembé au lieu-dit Échangeur d’Obala.

« Ils seront réalisés par l’entreprise Arab Contractors Cameroon pour un montant total de 27 064 193 112 FCFA, Toutes Taxes Comprises et financées conjointement par l’État du Cameroun et la Banque de Développement des États d’Afrique Centrale (BDEAC). Le contrôle technique sera assuré par le Groupement INTEGC/SINOGEO/GE pour un montant total de 1 338 759 823 FCFA, Toutes Taxes Comprises. Ces fonds sont issus de l’optimisation des ressources des travaux d’aménagement des routes Batchenga-Ntui-Yoko-Lena, Ketta-Djoum et Mintom-Lele-Ntam au mieux, des reliquats cumulés de ces différents projets », expliquait le Mintp en mai dernier.