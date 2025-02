Cameroun-Phase 2 de l’entrée Est de Douala : les travaux sont à 87% du taux d’avancement

Les équipes de l’entreprise MAG SARL poursuivent en outre les travaux liés aux bordures de type T3CS3 dans les deux sens, avec dans le sens 1, un linéaire de 6,49 km exécutés et dans le sens 2 un linéaire de 4,26 km. Les délimitateurs en béton armé déjà posés couvrent 3,09 km dans le sens 1 et 3,13 km dans le sens 2.

L’avancement linéaire par section au 18 février 2025 fait état de ce que la pose des caniveaux est quasiment achevée dans les sens 1 et 2, avec un linéaire de 8,67 km de part et d’autre. La couche de forme exécutée dans le sens 1 couvre un linéaire de 8,55 km et sur le sens 2 de 8,47 km. S’agissant de la couche de fondation, les travaux exécutés dans ce sens indiquent que dans le sens 1 un linéaire de 7,89 km est couvert et 8,28 km dans le sens 2. La couche de base dont la mise en œuvre s’effectue actuellement, recouvre à date, un linéaire de 5,92 km dans le sens 1 et 3,89 km dans la sens 2.

En rappel,le projet prévoit l’aménagement des voies alternatives, le déplacement des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone, l’élargissement de 2×1 voies à 3×2 voies de 3,50m avec une plateforme d’une largeur de 34m du PK10+400 au PK 19+300, la construction de quatre giratoires au carrefour ARI, à l’hôpital gynéco, Yassa et Japoma, la construction des ouvrages d’art et d’assainissement dont un échangeur type PIPO au Carrefour YASSA et un échangeur de Type SPDA à l’entrée du stade de JAPOMA, l’élaboration et le suivi d’un Plan environnemental et social, la construction des équipements urbains et publics, la signalisation routière, l’éclairage public et les aménagements paysagers.

L’objectif du projet est de décongestionner la Nationale 3 à l’entrée Est de la ville de Douala, afin de permettre une traversée de la ville sans encombrement, de favoriser la circulation des personnes et des biens, en promouvant les mobilités urbaines, d’améliorer le cadre de vie des populations, de faciliter les échanges entre les quartiers traversés par la N3, d’améliorer la sécurité routière en aménageant des zones de traversée piétonnes et des stationnements adéquats et de soulager les populations des nuisances quotidiennes.