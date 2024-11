Cameroun : plus de 12 milliards FCFA mobilisés pour soutenir les PME

Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie a procédé le 27 novembre 2024 à Yaoundé à la signature des conventions de partenariat à cet effet.

Les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) camerounaises sont désormais attendues auprès de National Financial Bank (NFC), La Régionale Bank, la Nouvelle Financière d’Afrique (NOFIA), Savana Islamic Finance et du Fonds Camerounais d’Epargne pour le Progrès (FOCEP). Des lignes de crédits à des taux d’intérêt bonifiés sont désormais disponibles auprès de ces banques et établissements de microfinance.

En effet, le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire Alamine OUSMANE MEY a signé le 27 novembre 2024 à Yaoundé des conventions de partenariat avec le Programme de Nations Unis pour le Développement (PNUD), les banques et établissements de microfinance sélectionnés dans le cadre de cette opération. C’était en présence du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, Achille BASSILEKIN III.

Il s’agit de cinq conventions de partenariat entre le Gouvernement, le Programme de Nations Unis pour le Développement (PNUD), et ces cinq institutions financières, en vue du déploiement des mécanismes d’octroi des lignes de crédits au profit des entreprises. « Cette cérémonie présidée par Alamine OUSMANE MEY, constitue l’aboutissement d’un processus participatif au cours duquel ces deux banques et trois établissements de microfinance ont été sélectionnés au terme d’un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du projet « Opération de Soutien au Secteur Privé camerounais affecté par la pandémie de la COVID-19 » (OSSP-CMR) », souligne le Minepat.

D’un financement global de 21 millions de dollars, soit près de 12,8 milliards de FCFA, mobilisé par le Gouvernement, en collaboration avec le PNUD auprès de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), ce projet vise à renforcer la résilience des entreprises camerounaises face aux conséquences de la COVID-19 et des autres chocs externes d’une part, et à bâtir une croissance économique durable et inclusive d’autre part.

C’est donc un montant total de 8 milliards de FCFA, soit 63% du financement global du projet qui est ainsi mis à disposition de ces partenaires financiers, pour l’octroi des crédits aux PMEs et des subventions aux start-up et entreprises innovantes à un taux d’intérêt annuel bonifié de 5%. Les plafonds de prêts sont fixés à 8 millions de FCFA pour les TPEs et à 50 millions de FCFA pour les PMEs.

Pour le Ministre de l’Economie, «il est question de soutenir celles des entreprises ayant des activités à fort impact économique. Le but étant d’en faire des vecteurs de création de richesses et d’emplois décents… ». Outre les questions de compétitivité et de survie des entreprises, les interventions du projet OSSP-CMR, dans le cadre de ce partenariat, visent également à faciliter le développement et le déploiement des produits et services financiers innovants et adaptés aux besoins de PMEs.

La collaboration avec les partenaires financiers sélectionnés « est donc cruciale pour bâtir ensemble un tissu entrepreneurial robuste, compétitif et crédible », a indiqué le MINEPAT. Il a d’ailleurs adressé un appel aux différents acteurs de veiller à la performance de cette opération, pour permettre d’aller plus loin tant au niveau des montants qu’au niveau des entreprises qui seront touchées. Alamine OUSMANE MEY a souligné qu’un accent spécifique sera mis sur les entreprises féminines, les start-up et entreprises innovantes qui ont besoin encore plus du soutien de l’Etat pour éclore et véritablement participer au développement économique du Cameroun.

A titre de rappel, le Projet « Opération de Soutien au Secteur Privé camerounais affecté par la pandémie de la COVID-19 » (OSSP-CMR), a été mis en place pour une durée de trois ans (03) ans (2023-2025). Les interventions du projet s’articulent autour de quatre axes stratégiques, à savoir : le diagnostic et la cartographie des opportunités ; la préservation de la survie des PME et l’amélioration du climat des affaires ; la capacitation des entreprises ciblées pour améliorer leur productivité, leur compétitivité et leur capacité à innover ; et l’accès des PME à des produits et services financiers adaptés.