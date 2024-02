Cameroun : plus de 200 étudiants entrepreneurs bénéficient d’un accompagnement

L’université de Douala, pôle de pré-incubation entrepreneurial (PPE) a lancé l’appel d’offres pour le recrutement de 200 jeunes étudiants dans le cadre du Programme Entreprendre.

La ville de Yaoundé a abrité du 30 au 31 janvier 2024, la 2ème session du Comité de pilotage (COPIL) du programme ENTREPRENDRE. Une initiative de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), soutenue par les pays membres. L’objectif est de faire le suivi de l’avancement du programme dans les 9 pays en 2023 et de définir conjointement les principales actions à mettre en œuvre en 2024.

Actuellement, les pays sont dans la phase de recrutement des cohortes d’étudiants bénéficiaires du statut et de l’accompagnement dans les pôles de pré-incubation entrepreneuriale.

C’est dans cette logique qu’un appel à candidatures a été lancé pour la première cohorte, fait savoir, Atlanta Désirée Biboum, responsable du programme au pôle pilote de préincubation entrepreneuriale de l’université de Douala. « Un appel à candidatures a été lancé par le recteur de l’Université de Douala à l’intention de toute la communauté estudiantine de l’Université de Douala et des établissements privés professionnels qui sont affiliés à l’AUF. Pour la première cohorte, on va recevoir 200 étudiants qui vont être accompagnés pendant deux ans à peu près. On espère qu’à l’issue de cette formation, ils auront des projets fiables qu’ils vont opérationnaliser rapidement sur le territoire. »

Les étudiants retenus bénéficieront de l’accompagnement et du financement de la France à travers l’AUF.

Le recrutement est ouvert aux candidats régulièrement inscrits à l’université de Douala ou dans l’un des instituts privés d’enseignement supérieur (Ipes), membres de l’AUF.

19 startups sur les 50 issues des universités d’Etat ont d’ores et déjà été retenues, fait savoir Sabine Lopez, chef de projet à l’Agence universitaire de la francophonie.

Ouverte le 24 janvier, la recevabilité des dossiers se poursuit jusqu’ au 16 février 2024.