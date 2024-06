Cameroun : plus de 460 000 nouveaux électeurs inscrits depuis janvier 2024

Le président du conseil électoral d’Elections Cameroon, Enow Abrams Egbe, a fait le point de l’opération des inscriptions sur les listes électorales ce 27 juin à Yaoundé.

Entre le 04 janvier et le 27 juin 2024, Elections Cameroon a inscrit 461 559 nouveaux citoyens sur les listes électorales. Ce qui porte le fichier électoral national non toiletté à 7 823 434 électeurs. Les statistiques sont du président du conseil électoral d’Elections Cameroon. Enow Abrams Egbe les a communiquées ce jeudi 27 juin lors de la 2è session ordinaire de son conseil pour l’exercice 2024. Des chiffres en hausse de 316 749 inscrits par rapport à ceux dévoilé le 27 mars 2024 lors de la première session ordinaire du conseil. Les statistiques du 27 mars présentent 144 817 nouveaux électeurs inscrits, dont 90 124 hommes et 54 693 femmes.

Cette évolution ne satisfait pas l’opposant Cabral Libii. Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale attire l’attention des potentiels électeurs non encore inscrits sur les listes électorales. « Nous sommes encore assez loin du compte ! », s’exclame-t-il au regard des chiffres révélés ce jeudi.

Le député martèle que temps restant pour les inscriptions avant les échéances électorales est court, dont 64 jours en 2024. Il tient compte du fait que la date limite fixée par la loi électorale pour les inscriptions est le 31 août de chaque année. En 2025, en raison de la tenue des élections municipales, législatives et présidentielle, « les inscriptions ne se dérouleront qu’en avril, mai et juin. Trois mois, ce n’est pas beaucoup… », alerte Cabral Libii qui appelle avec insistance les citoyens à s’inscrire entre le 28 juin et le 31 août 2024.