Cameroun : plus de 60 opérations redonnent le sourire aux femmes à Bangoua

Les interventions se déroulent dans le cadre de la 2è édition de la campagne gratuite de chirurgies en cours depuis le 28 janvier dernier à l’hôpital protestante de Bangoua.

Une soixantaine de femmes respire l’air du rétablissement au terme d’une intervention chirurgicale à l’hôpital protestant de Bangoua dans la région de l’Ouest. Parmi ces patientes, une fillette de huit ans, inscrite en classe de CE2 et venue de Bafoussam, chef de lieu de la région. Indira est née avec une fissure vaginale et l’anus fermé. Durant ces dernières années, elle se soulageait par le vagin. Grâce à la campagne de chirurgie gynécologique organisée par l’Ong Fondation Jean Félicien Gacha en partenariat avec la Fondation Dexeus Mujer et l’Hôpital protestant de Bangoua, elle est prise en charge.

D’où la joie de sa mère, Désirée Edwige Magatsing : « Ma fille a été opérée et je rends grâce à Dieu qu’elle vive normalement comme les enfants de son âge. Les mots me manquent pour dire merci à l’Ong Fondation Jean-Félicien Gacha ».

Comme elle, Edwige Laure Jeazet, venue de Mbalmayo, département du Nyong-et-So’o, région du Centre, a bénéficié d’une intervention gratuite au niveau de l’utérus. Elle se rétablit aussi peu à peu. Via son opération, elle vient de vivre l’inédit : se faire opérer de l’utérus sans débourser un sou. Ce qui l’amène à dire toute sa reconnaissance à tous les intervenants dans la campagne de chirurgie qui visent au terme de l’édition, effectuer au moins 100 interventions chirurgicales.

Ces deux cas et bien d’autres encore sont pris en charge avec l’aide de la coopération entre le Cameroun et le Royaume d’Espagne. La campagne se déroule jusqu’au 7 février prochain. Elle est rendue possible grâce à la diplomatie de l’ambassade du Cameroun en Espagne et de l’ambassade de l’Espagne au Cameroun.

Le directeur de l’Hôpital Dexeus de Barcelone (Espagne), Dr Père Barri, est le chef de la délégation européenne dans le cadre de cette 2e édition de la campagne. Il conduit une équipe de 20 personnes : 10 chirurgiens spécialistes en gynécologie, obstétrique et reconstruction plastique ; trois infirmières de bloc opératoire, un anatomopathologiste, trois anesthésistes, deux pédiatres et une coordinatrice projet. Il se réjouit de la collaboration avec le personnel de l’hôpital protestante de Bangoua.

Les interventions concernent plusieurs cas de maladies liées à l’appareil génital de la femme. Les professionnels interviennent de masse du sein et ou de l’appareil génital, notamment les fibromes, les kystes et tumeurs bénignes de l’ovaire ou de l’utérus ; des prolapsus utérins ; les femmes perdants les urines ou les selles par la voie génitale ou toute maladie de l’appareil reproducteur de la femme ; les pathologies de chirurgie plastique et reconstructrice : réparation des cicatrices rétractiles des brûlures ; les maladies pédiatriques non chirurgicales.