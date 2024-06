Cameroun-PME  : le gouvernement facilite le processus de certification

L’objectif est de permettre aux entreprises de mieux se positionner sur le marché et de rendre leurs produits plus compétitifs.

Selon le ministère des Petites et moyennes entreprises, les Très petites entreprises (TPE) représentent aujourd’hui 70 % de l’ensemble des PME au Cameroun. Cependant, un bon nombre d’entre elles ne sont pas suffisamment conscientes de l’importance du processus de normalisation. La normalisation est pourtant un moyen important d’élargir leur marché et de leur permettre de migrer d’une forme à une autre.

C’est pourquoi le ministère des PME s’est associé à l’Agence des normes et de la qualité (ANOR) pour mettre en place un cadre de formation et d’éducation sur les spécifications des normes en matière de produits et d’étiquetage. Ce cadre s’adresse aux PME et aux TPE. Cela permettra d’améliorer les performances des entreprises. Mamba Luc Claude, responsable de la communication et de l’appui aux entreprises à Anor, partage cet avis : « La démarche qualité est au cœur de la réussite d’une entreprise car ce sont les normes qui régulent le marché et garantissent aux consommateurs et aux clients la qualité des produits. Une entreprise qui opte pour une démarche qualité, c’est-à-dire pour le respect des normes, peut être sûre que ses produits ne connaîtront pas d’échec sur le marché. »

Et pour faciliter la tâche des entreprises, il rappelle qu’Anor est en train de mettre en place des stratégies et des mesures pour accompagner les PME et TPE dans la démarche qualité-prix. Cependant, conscient que le coût de la certification est souvent trop élevé pour les PME et TPE, le ministère et son partenaire Anor invitent les entreprises (TPE et PME) à s’associer pour réduire le coût de la certification.

Le Minpmeesa et l’Anor mettront en place un comité de suivi des actions communes de mise en œuvre de l’accord-cadre et intensifieront les actions de sensibilisation auprès des publics cibles.