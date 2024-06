Cameroun-Préparation des Lions : La Fécafoot explique sa mise à l’écart de la tanière

La Fédération camerounaise de football a publié un communiqué relatant les événements qui ont précédé le blocage de la préparation des Lions pour le match de samedi prochain.

La Fédération camerounaise de football a publié un communiqué sur la situation actuelle dans le vestiaire des Lions. La Fédération annonce qu’elle a été exclue de la préparation des matches contre le Cap-Vert et l’Angola les 08 et 11 juin 2024. Elle explique que tout est parti d’une réunion convoquée le 02 juin au cours de laquelle le sélectionneur des Lions, Marc Brys, a décidé de remanier le staff technique désigné par la fédération. Et cela ne s’est pas arrêté là. Elle ajoute : « L’hôtel choisi par Marc Brys, pour des raisons inconnues de la Fécafoot, a refusé de payer les frais d’hébergement convenus il y a quelques jours.

Ce qui a encore compliqué la situation. Selon la Fécafoot, c’est l’intimidation dont son personnel désigné a fait l’objet de la part des forces de maintien de l’ordre « mobilisées massivement, empêchant ainsi toutes les opérations habituelles d’accueil ».

Face à cette situation, l’instance dirigeante du football camerounais a annoncé qu’elle prenait acte de son exclusion de la préparation des Lions indomptables pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.