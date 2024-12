Cameroun-présidentielle 2025 : le Parlement veut un scrutin apaisé et sécurisé

Les deux chambres du Parlement l’ont rappelé le 11 décembre dernier lors des séances plénières de clôture de la session ordinaire de novembre.

L’Assemblée nationale et le Sénat orientent le regard des citoyens camerounais, des politiques et autres acteurs politiques vers l’élection présidentielle de 2025. Lors des discours de clôture des travaux de la dernière session ordinaire de l’année législative 2024, Cavaye Yeguie Djibril, a président de l’Assemblée et Aboubakary Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, ont abordé le sujet de différentes manières.

Selon le premier, la tenue du scrutin présidentiel compte parmi les défis à relever au cours de l’exercice budgétaire 2025. Elle nécessite qu’il y ait la paix, l’unité et la justice sociale, une trilogie qui facilite l’émergence économique. La loi de finances adoptée constitue un instrument leur permettant de relever ce défi, car l’Assemblée nationale veut « d’un scrutin certes transparent, mais apaisé et sécurisé », a rappelé Cavaye Yeguie Djibril.

Dans la même perspective, le premier vice-président du Sénat, Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye, appelle les partis politiques et autres acteurs à mobiliser les citoyens pour une inscription massive sur les listes électorales dès janvier prochain. A ce sujet, l’on a observé l’engouement des Camerounais à la clôture de la campagne de révisions des listes électorales en août 2024. Les potentiels électeurs ont investi les antennes d’Elecam jusqu’au dernier jour. Le Sénat insiste sur la participation massive des électeurs ainsi que le déroulement pacifique des opérations électorales.