Cameroun-présidentielle 2025 : Mgr Samuel Kleda remet en cause la fiabilité du système électoral

A quelques mois de l’élection présidentielle au Cameroun, l’archevêque de Douala demande la modification du code électoral pour des élections crédibles.

Dans environ 11 mois, les citoyens camerounais en âge de voter iront aux urnes pour choisir le prochain président de la République. A mesure que l’échéance approche, des partis politiques, Elections Cameroon et autres acteurs se mobilisent. Dans cette mouvance, Mgr Samuel Kleda livre son point de vue sur la démocratie et le système électoral tels pratiqués au Cameroun. Selon l’archevêque de Douala, « au Cameroun, comme on le dit, avant même d’aller au vote, on connaît déjà ceux qui vont gagner (…) Ce n’est pas la démocratie (…) La démocratie au Cameroun n’existe que de nom. En réalité, elle n’existe pas », soutient le prélat dans une interview relayée par nos confrères d’Equinoxe TV.

Pour le démontrer, Mgr Samuel Kleda pose la question de savoir « qui organise les élections au Cameroun ». Elections Cameroon, organe chargé de l’organisation matérielle des élections est appuyé par le ministère de l’Administration territoriale, les autorités chargées de la sécurité et de la défense, ainsi que des juridictions en charge de la validation des candidatures et des résultats des élections. A l’observation, le prélat ne donne pas du crédit à cette batterie de structures. Pour lui, l’expression « on n’organise pas les élections pour perdre » dit tout à ce propos.

Et pour plus de crédibilité des élections, l’homme de Dieu recommande la clarté et la transparence autour des acteurs qui organisent les élections. En plus, « il faut changer le code électoral pour que tous les candidats qui se présentent aient la même chance de gagner les élections ». Ce qui participe de son souhait pour qu’il y ait des élections libres, démocratiques et sans fraude au Cameroun.