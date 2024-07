Cameroun : René Emmanuel Sadi fixe les limites de la liberté d’expression

Après le Préfet du Mfoundi, le ministre de la Communication fait une sortie pour recadrer les leaders d’opinions.

Un communiqué du gouvernement signé ce 18 juillet 2024 par René Emmanuel Sadi met des limites à ce que l’opinion publique appelle la liberté d’expression.

Le membre du gouvernement rappelle que la notion de démocratie ne souffre de rien au Cameroun. D’ailleurs, « le foisonnement des organes de presse, des chaines de radio et de télévision, la multiplicité des formations politiques qui exercent librement, ainsi que la liberté de ton qui en est une des caractéristiques incontestables, témoignent de l’effectivité et de la vitalité de notre démocratie », défend le ministre.

Pour lui « les camerounais peuvent s’exprimer sans aucune contrainte, approuver ou désapprouver l’action des pouvoirs publics, faire connaître leurs points de vue sur l’ensemble des questions ayant trait à la vie de la nation ».

Cependant, « la liberté dont nous tirons fierté aujourd’hui plus qu’hier, ne saurait donner à quiconque, la latitude d’attenter aux institutions de la République, ni à l’honorabilité de celles et ceux qui les incarnent… », prévient-il et surtout en rappelant que le respect est dû au chef de l’Etat qui a « librement et majoritairement élus par ses concitoyens ».

Ainsi, « il est inacceptable que des compatriotes, fussent-ils des leaders de partis politiques ou d’opinion, usent de propos irrévérencieux, injurieux voire offensants à l’égard de celui qui préside légitiment et avec bonheur aux destinées du Cameroun ».

Tout en rappelant donc à la retenue et au sens de la responsabilité, René Emmanuel Sadi, souligne que le « Gouvernement de la République désavoue et condamne avec forces ces écarts de langage que certains de nos concitoyens se permettent impunément, sous le couvert de la démocratie, faisant fi aussi bien de la bienséance que des lois et règlements de la République ».