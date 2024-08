Cameroun-route Ngaoundéré-Garoua : les populations expriment leur mécontentement

Une équipe constituée de la Direction de l’Entretien et de la Protection du Patrimoine routiers et de la Brigade nationale des Travaux en régie du Ministère des Travaux Publics annonce une descente.

Les travaux publics organisent une mission sur la route Ngaoundéré-Garoua. Une équipe composée de la Direction de l’Entretien et de la Protection du Patrimoine routiers et de la Brigade nationale des Travaux en régie du Ministère des Travaux Publics est en train de se mobiliser pour l’exécution des travaux en régie sur la route Ngaoundéré-Garoua.

Selon le Mintp, ce dispositif qui vient en appui des contrats en cours intervient dans le but de traiter les zones les plus critiques sur cet itinéraire. La première intervention sera axée sur le traitement d’un point critique entre Meiganga et Ngaoundéré, afin de faciliter la circulation des usagers et poids lourds.

La route Ngaoundéré-Garoua, section de la Nationale N°1 sur le corridor Douala-Ndjamena, connaît une dégradation poussée du fait de son vieillissement. La faible mobilisation de l’entreprise Croisière BTP n’aura pas jusqu’ici permis d’atteindre les objectifs escomptés avant le démarrage des travaux de reconstruction.

Dès lors, ces travaux en régie vont permettre, en sus de ceux exécutés par l’entreprise Croisière BTP qui avance au rythme de ses possibilités. Ces travaux mis ensemble devraient amener dans quelques semaines, à relever le niveau de service de cette route en attendant sa reconstruction avec l’appui de la Banque Africaine de Développement.

Sous cette publication des camerounais expriment leur mécontentement. « Ministère des Travaux publics du Cameroun je vous jure, je vis à Garoua et je prends pratiquement chaque mois cette route. Ce que vous racontez là où vous arrangez cette route (ndere – garoua) en esprit vous êtes les seuls à savoir. Votre prestataire dégrade plus la route qu’il n’arrange 283km se fait actuellement en 7 ou 8 heures de temps », s’étonne Franklin Epoupa sur la page du Mintp.

« J’ai fait cet axe hier, 3 crevaisons… Même pas l’ombre de la mystérieuse entreprise qui s’appellerait « La Croisière » tout le long du parcours à moins qu’elle se trouve dans le « Cloud ». J’avoue que j’ai été très déçu, avant je croyais naïvement et je partageais les publications relatives à ces travaux. Hélas, j’ai été naïf », raconte un autre internaute.

« Cette route est une honte nationale sérieux laisser nous votre histoire de travaux en régie et planifier l’autoroute Yaoundé-Ndjamena », conseille un autre.