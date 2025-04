Cameroun : saisie de drogue de plus de 1,5 milliard F à l’aéroport de Douala

Louis Paul Motaze, ministre des finances a fait cette annonce par voie de communiqué le 16 avril 2025.

Le Service des Douanes de l’Aéroport International de Douala a procédé à la saisie d’une cargaison de 70 kilogrammes de stupéfiants, dissimulés dans des compresseurs d’air en provenance d’Afrique du Sud. L’intervention de ces équipes sur le terrain, a permis d’intercepter deux cargaisons distinctes, arrivées par vol Rwand’Air et réparties sur deux lettres de transport aérien (LTA).

« Les substances illicites, un mélange de métamphétamines, d’éphédrine et de cocaïnes étaient dissimulées dans treize pompes à air soigneusement modifiées à des fins frauduleuses. La valeur marchande de cette saisie est estimée à plus de trois millions de dollars américains », soit 1 731 305 937 FCFA, souligne le communiqué du ministre des Finances.

Les produits saisis sont actuellement placés sous scellés et conservés dans les locaux du Service des Douanes, en attendant leur transfert aux autorités compétentes. La procédure contentieuse suit son cours conformément aux dispositions légales en vigueur.

Selon le membre du gouvernement, cette opération marque une étape de plus dans les efforts déployés par l’administration douanière aux fins de renforcer la sécurité aux frontières et lutter contre le trafic de substances prohibées et des réseaux criminels transnationaux. Elle illustre également l’efficacité des mécanismes de ciblage, de renseignement et de contrôle mis en place pour détecter les menaces et protéger les populations.