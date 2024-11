Cameroun : Samuel Eto’o partage le lien du remix Viviane

Le président de la Fédération camerounaise de football, la star du football africain vient d’accepter la demande des Camerounais de booster les vues du clip sur YouTube

A la suite d’un appel des artistes camerounais et autres citoyens désireux de voir le nouveau remix battre le record des vues sur YouTube, Samuel Eto’o vient de partager le lien de la vidéo sur sa page Facebook. « Un des membres du syndicat passe le bonjour à Viviane Voici le bon lien ici », peut-on lire. La phrase est suivie du lien et d’une affiche qui indique « deux millions de vues en moins de 24 heures ». L’objectif est d’atteindre plus de cinq millions de vues en moins de temps. En empruntant les réseaux sociaux de Samuel Eto’o, les artistes et autres acteurs intéressés par le challenge estiment que le remix va bénéficier d’une importante audience. La preuve, en seulement 15 minutes, la publication de Samuel Eto’o totalise plus de 17 mille likes, 4,5 mille commentaires et plus d’un million de partages.