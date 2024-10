Cameroun-Seduc : des responsables de l’Enseignement privé laïc du Centre tiennent leur assemblée générale

La rencontre entre ces patrons d’établissements scolaires a eu lieu ce mercredi 16 octobre 2024, autour du secrétaire général du Séduc (Secrétariat à l’éducation privé laïc du Centre). Elle a permis de faire le bilan de l’année dernière, de présenter et adopter le budget de cette année scolaire 2024-2025.

Les fondateurs et fondatrices des établissements scolaires confessionnels du centre ont reçu, ce jour du Séduc, des instructions de la hiérarchie du ministère de l’Education de base et des Enseignements secondaires afin de mieux conduire cette année scolaire 2024-2025. Et mieux préparer les élèves aux différents examens de passage en classe supérieure. En effet, à l’heure où le numérique se répand de plus en plus dans le monde, le secrétaire à l’éducation du centre Lazare Tsimi a, au cours de cette assemblée, invité les chefs d’établissements laïcs à se former au numérique afin d’implémenter cela dans les enseignements en application des instructions du gouvernement. « Cela inclut non seulement la formation des enseignants mais aussi l’amélioration de l’accès aux ressources en ligne pour les élèves à travers la robotique, le codage et le E-learning ». a-t-il expliqué.

Pour les chefs d’établissements présents à cette assemblée, c’est un moment de rencontre qui leur permettra de collaborer entre eux. « Nous allons faire certainement les échanges d’expériences, et la position des uns et des autres nous permettra certainement d’améliorer nos conditions de travail avec surtout les conseils que vont nous donner nos leaders, le Sénat (secrétariat à l’éducation nationale) et le Seduc Centre », a expliqué Pascal Mani, propriétaire du Centre éducatif Frère Hilaire Fortin de Nkolkoumou, qui reste objectif aux différentes attentes de cette assemblée. Cependant le Séduc à l’entame de l’année scolaire 2024-2025, a déjà réalisé plus d’un quart de sa feuille de route en application de sa stratégie mise en place : la digitalisation, la pédagogie, la lutte contre les établissements clandestins et bien d’autres.

Il entend continuer à travailler pour atteindre ses objectifs et garantir une éducation de qualité pour tous. Selon le Senat (secrétariat à l’éducation nationale), les établissements laïcs du centre sont dans le top 100 des résultats, « j’aime souvent dire que l’enseignement privé laïc du Centre est le meilleur au niveau de la base. C’est nous qui constituons la crème qui nourrit les grands établissements secondaires qui sont applaudis partout ». Conclut le Séduc. Notons qu’à la fin de cette assemblée le budget de cette année sera présenté et adopté.