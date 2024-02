Cameroun : six morts, 10 blessés dans un accident à Ombessa

Un véhicule de transport interurbain est entré en collision sur l’axe Yaoundé Bafoussam aux premières de ce 06 février 2024.

L’axe Yaoundé-Bafoussam enregistre un nouvel accident de la circulation ce mardi. Aux environs de 2h du matin, un mini-bus de 19 places appartenant à la compagnie de transport Dynamique voyage aurait heurté un camion de sable stationné en bordure de route sans signalisation. Le chauffeur dudit camion changeait la roue. De sources médiatiques, le mini-bus parti de Foumbot dans la région de l’Ouest et se rendant à Yaoundé, a fini sa course à Ombessa dans le département du Mbam et Inoubou, à une centaine de kilomètres de Yaoundé.

Le bilan non officiel fait état de six personnes décédées de 10 autres blessées. Selon les témoignages recueillis auprès d’autres usagers de cette route cette nuit, l’excès de vitesse du véhicule de transport serait la cause principale de cet autre accident survenu sur cet axe. Alertées, les autorités locales ont déployé des secours sur le lieu de l’accident pour porter assistance aux victimes. Les blessés ont été conduits dans des structures hospitalières proches, à l’hôpital de Bafia en particulier. Une enquête ouverte par les autorités est en cours.