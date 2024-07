Cameroun : Soh Simplis nommé sélectionneur des Lions’

L’actuel délégué régional du Nord-Ouest de la Fécafoot, qui aime à se faire appeler « The Special One », remplace Alioum Saidou a ce poste.

Soh Simplis a un objectif clair. Il s’agit pour la nouvel entraineur des Lions A prime de qualifier le Cameroun pour la huitième édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), co-organisé par le Kenya et l’Ouganda. C’est un défi qu’il est prêt à relever, fort de ses 15 ans d’expérience ayant été à la tête de 11 clubs.

Il sera assisté par Koung Anicet de Fauve Azur et Ndoe Mbarga comme entraîneur des gardiens de but.

Soh Simplis, titulaire d’une licence CAF A, était à la tête de la Panthère Sportive du Ndé la saison dernière. Un club qu’il a ramenée en première division avant de quitter ses fonctions : « Mon travail ici est terminé, il est temps de relever de nouveaux défis » a-t-il déclaré avant de démissionner. Un exploit qu’il avait déjà réalisé avec PWD de Bamenda en 2022, lorsque le club avait atteint la finale de la Coupe du Cameroun alors qu’il était l’assistant de Roger Bep. Un an plus tard, il a conduit Bafmeng United au titre de champion régional du Nord-Ouest et à monter en MTN Elite Two. La même année, Soh Simplis a été nommé meilleur entraîneur de la région.