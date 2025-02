Cameroun : trois chimpanzés attaquent un homme à Ndom

Le nommé David Mabouth a rencontré ces primates sur le chemin de son champ ce jeudi matin.

Trois chimpanzés ont attaqué un homme ce 20 février dans la forêt du village Logmang, arrondissement de Ndom, département de la Sanaga-Maritime. Selon les témoignages de ses proches, David Mabouth se rendait de bonne heure au champ pour récolter du plantain. En chemin, il a fait une rencontre inhabituelle. Des chimpanzés en furie l’ont agressé en lui donnant des coups. A en croire ceux qui l’ont écouté après l’incident, il a eu la vie sauve par un coup de chance. Sur les images faites par ses proches, l’on peut voir la tête de la victime couverte de sang ainsi que des blessures au niveau du crâne et de la figure. La victime a été transportée d’urgence pour un transfert vers les hôpitaux de la capitale Yaoundé.

C’est la deuxième fois, en l’espace de quelques mois, que les chimpanzés attaquent un humain dans l’arrondissement de Ndom. Il y a quelques mois, c’est dans les forêts du village Ndog-Mongo qu’un homme a été frappé et abandonné par des primates. Comme David Mabouth, il était en activité dans son champ. L’homme a été conduit à l’hôpital central de Yaoundé où il a été pris en charge, son visage réparé par des chirurgiens. Le ministère des Forêts et de la Faune a alors dépêché une équipe d’experts sur le terrain pour évaluer la situation et prendre des mesures qui s’imposent.