Cameroun : trois entreprises se mettent ensemble pour financer 3 600 mototaximen

Les moto-taximen enregistrés dans le portefeuille client de Bee Sarl, vont désormais bénéficier des crédits auprès d’Advans, ainsi que d’une couverture assurance chez Atlantique Assurance.

Bee Group, spécialisée dans la mobilité via moto et la livraison de fret, a signé avec Atlantique Assurance la microfinance Advans Cameroun un accord pour des prêts et une couverture d’assurance en faveur des conducteurs de taxi-moto travaillant avec elle.

D’après Patrick Timani, directeur général et cofondateur de Bee Group, « ce partenariat donnera la possibilité à Bee de financer 3600 chauffeurs de moto-taxi pendant les 24 prochains mois, ce qui est évalué à environ 2,3 milliards de FCFA ».

« Notre objectif aujourd’hui est de servir une nouvelle base clientèle, qui n’a pas accès aux financements, mais qui à travers ce partenariat, va avoir accès au crédit, va devoir épargner et être accompagnée financièrement. Nous avons accepté ce partenariat avec Bee parce qu’il cadre avec la mission d’Advans, qui est notamment, l’inclusion financière ».

« Le partenariat que nous venons de signer va permettre à cette personne qui veut avoir sa moto, d’avoir accès au crédit. Il va avoir accès à une moto qu’il ne va pas payer cash, mais à travers les crédits, il va rembourser petit à petit, jusqu’à ce qu’il rembourse totalement. Une fois qu’il a remboursé le crédit, la moto va lui appartenir », a fait savoir Mamie Kalonda Kapenga, directrice générale d’Advans Cameroun.

Concrètement, Bee recrutera les chauffeurs, analysera le risque par chauffeur, transmettra les profils des chauffeurs à Advans, équipera les motos de GPS, se chargera du suivi opérationnel des chauffeurs et collectera les remboursements journaliers sur son application.

Advans Cameroun pour sa part financera l’acquisition des motos avec tous les papiers, offrira des crédits scolaires et autres crédits à la consommation aux chauffeurs de moto-taxi sous la supervision de Bee, et ouvrira un compte bancaire à tous les chauffeurs financés.

Atlantique Assurance va offrir une assurance accident (100%) et maladie (80% de part de l’assureur et 20% de part de l’assuré) à tous les chauffeurs Bee, ainsi qu’une assurance automobile.