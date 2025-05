Cameroun : trois militaires tués, d’importants dégâts matériels dans une attaque de Boko Haram à Hile-Alifa

Les Forces armées nationales ont perdu trois éléments dans l’attaque de la secte islamiste Boko Haram survenue dans la commune de Hile-Alifa, proche de la frontière avec le Nigeria voisin.

Des éléments de Boko Haram ont attaqué la ville de Alifa dans le département du Logone-et-Chari, région de l’Extrême-Nord dans la nuit du 05 au 06 mai 2025. Trois matelots de 2è Classe n’ont pas survécu aux échanges de coups de feu face à l’ennemi qui a attaqué aux environs de 02 heures du matin dans la nuit du lundi 05 au mardi 06 mai 2025. Outre ces décès, les sources sécuritaires ajoutent au bilan humain six blessés, tous des Forces de de défense et de sécurité.

Des mêmes sources, l’attaque jihadiste a entraîné de nombreux dégâts matériels. Des éléments de Boko Haram ont emporté trois armes lourdes dont un mortier 81. Ils ont aussi emporté une importante quantité de munitions diverses ; incendié un camp de la Force multinationale mixte. L’ennemi de l’armée camerounaise a saccagé le commissariat de Alifa emportant motocyclettes, détruisant le mat et brûlant le drapeau camerounais. Par ailleurs, selon le bilan non officiel, dans leur progression, les jihadistes ont incendié le domicile du maire de la localité ainsi que deux véhicules avant d’emporter un tricycle et trois ordinateurs.

Du côté des assaillants, aucun bilan n’a été établi. Les Forces de défense et de sécurité ont ouvert une enquête à la suite de cette attaque terroriste qui s’ajoute à la série de ces derniers mois. Dans la nuit du 24 au 25 mars 2025, « une horde de terroristes jihadistes lourdement armés et à bord de plusieurs véhicules tactiques légers, a pris d’assaut le poste mixte des Forces de Défense et de Sécurité de la localité de Wulgo » faisant 12 morts et une dizaine de blessés du côté des militaires camerounais, a informé le gouvernement.