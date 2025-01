Cameroun : trois morts dans l’attaque d’un camp militaire à Ngouma

L’attaque a eu lieu ce 13 janvier 2025 dans la région de l’Extrême-Nord du pays.

Une attaque armée attribuée aux djihadistes de Boko Haram a fait trois morts ce 13 janvier 2025. Les assaillants ont attaqué le camp militaire de Ngouma situé dans le département du Logone et Chari, région de l’Extrême-Nord. Selon les premières informations, les victimes sont des éléments des Forces de défense et de sécurité du Cameroun. Outre ces décès, les djihadistes ont incendié un véhicule militaire avant d’emporter des armes et d’autres équipements militaires.

Des Forces armées camerounaises ont engagé des opérations de ratissage dans la zone située autour du camp aux fins de rattraper les assaillants. L’attaque est l’une des premières enregistrées dans un camp militaire dans la région de l’Extrême-Nord en ce début d’année 2025. Elle survient au moment où les autorités saluent la bravoure des Forces de défense et de sécurité au regard des résultats qu’ils engrangent sur le terrain des opérations.

Le 31 décembre dernier, le président Paul Biya se réjouissait en particulier des « progrès enregistrés dans le combat contre le groupe terroriste Boko Haram ». Selon le chef de l’Etat, « les opérations menées par nos forces armées, dans la région de l’Extrême-Nord, ont permis de réduire fortement les capacités de nuisance de ces terroristes, qui en sont maintenant réduits à ne s’attaquer qu’à des civils innocents ». Des efforts de plus s’imposent au regard de l’actualité pour que l’armée consolide sa victoire sur l’ennemi.