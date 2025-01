Cameroun : un corps recherché à la morgue de l’hôpital central de Yaoundé

La famille de la défunte venue lever le corps de leur proche ce vendredi 31 janvier attend encore de recevoir le corps. Les autres levées de corps restent bloquées.

Un fait rare se produit à la morgue de l’hôpital central de la ville de Yaoundé. Ce vendredi, dernier jour du mois de janvier, le corps de Honorine Ngono Ayina est introuvable au moment de la mise en bière. La famille est pourtant à la morgue depuis environ 9 heures du matin, attendant que la levée programmée aujourd’hui ait lieu. Mais, contre toute attente, le corps de la dame qui s’en est allée depuis deux mois n’est pas remis à la famille en furie.

Face à cette disparition présumée de corps, les voix s’élèvent et la situation pourrait vire à la tension. La famille revendique le corps de leur proche et le service de la morgue ne donne encore ni réponse ni explication. La situation crée l’embouteillage en empêchant le déroulement des autres levées de corps prévues ce jour. Pour prévenir la violence et préserver le climat de paix, les forces de maintien de l’ordre ont effectué une descente sur les lieux.