Cameroun : un engin explosif désamorcé à Garoua

Aucun dégât n’a été causé par l’engin découvert au « Carrefour de la mort » dans la principale ville de la région du Nord.

Les populations de la région du Nord n’ont pas l’habitude des engins explosifs souvent posés par des terroristes. Mais, dans la matinée du lundi 29 juillet 2024, les forces de sécurité ont découvert un engin explosif au quartier Poumpoumré, dans la ville de Garoua, département de la Bénoué. Leur intervention prompte a permis de désamorcer le dispositif sans causer de dégâts. A la manœuvre, le commandant de la brigade territoriale de Poumpoumré et ses éléments.

Une fois le danger écarté, les autorités sécuritaires et administratives ont ouvert une enquête visant à déterminer la provenance de l’engin explosif improvisé, ainsi qu’à interpeller les présumés terroristes, ont relayé les médias locaux.

La région du Nord est jusque-là épargnée par les terroristes qui commettent des actes de terreur dans la région de l’Extrême-Nord voisine. Dans le Nord, l’on enregistre des actes de grand banditisme et ceux d’insécurité dans les centres urbains. La découverte de l’engin explosif improvisé est le signe que de nouveaux acteurs tentent d’installer un climat de terreur dans la capitale régionale du Nord. Les habitants de la ville sont appelés à plus de vigilance et à collaborer avec les forces de sécurité.