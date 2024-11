Cameroun : une Française poignardée à mort à Douala, explications du gouverneur du Littoral

Selon Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, six suspects ont été interpellés et remis à la justice après l’assassinat de Martin Valerie Renée Michelle au quartier Makéa.

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2024 vers 22 heures, des malfrats ont attaqué deux personnes dont une citoyenne de nationalité française et un Camerounais. Martin Valerie Renée Michelle âgée de 60 ans et Jean Pierre Bamou âgé de 71 ans revenaient d’un restaurant au quartier Makea, situé non loin de la pharmacie Saint Laurent où ils ont pris un dîner. Sur le chemin retour, ils ont été attaqués. Les malfrats ont d’abord récupéré leurs biens avant de poignarder la victime. Elle succombera de ses blessures à l’hôpital Laquintinie.

« Une fois alertées, nos forces de l’ordre organiseront une battue qui à ce jour, a permis d’interpeller, avec la collaboration des populations du quartier, six suspects qui sont passés aux aveux. Notamment un certain Mansu Haman, auteur du coup mortel, Oumarou Abdouraman, Djebele Pierre Alias Eto, Ali Koulale, Koimba Ibrahim, Issa Moussa. Le Nommé Moussa Nama est encore en cavale », a déclaré le gouverneur du Littoral qui précise que c’est une agression constitutive d’un vol aggravé en coaction à l’aide d’armes blanches.

L’autorité administrative informe au cours d’un point de presse que les recherches se poursuivent dans le but d’interpeller les autres coauteurs. Samuel Dieudonné Ivaha Diboua félicite les forces de l’ordre et salue la collaboration franche avec les comités de vigilance et autres populations. Le gouverneur appelle à la vigilance et rassure que la situation est sous contrôle.