Cameroun : une nouvelle usine pour la production du charbon écologique

La nouvelle installation a été construite à Maroua, dans la région de l’Extrême-Nord, avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement.

Le Cameroun progresse dans la production de charbon. En particulier dans le domaine du charbon écologique. Le pays vient de voir ouvrir une nouvelle industrie qui a été financée par le Programme des Nations unies pour le développement. Le don cible des associations de femmes dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord du pays.

L’objectif de ce don est de réduire l’utilisation du bois de chauffage. La mini-usine a été officiellement inaugurée le 7 décembre dernier à Maroua, en présence de Christophe Charbon, représentant résident du PNUD au Cameroun, et sous la présidence de William Bandibeno, représentant du gouverneur de la région de l’Extrême-Nord.

La nouvelle usine est située à côté du Centre de Technologies Appropriées (Cta) de Maroua, qui a déjà formé les femmes bénéficiaires à la production de charbon de bois écologique. L’équipement comprend cinq fours externes, un four de carbonisation, un broyeur semi-industriel, un mélangeur semi-industriel et une chambre de refroidissement.

L’équipement comprend des gants et des combinaisons, des bottes, des chaussures, des casques et des lunettes, des masques à gaz, un extincteur, un tricycle et une charrette. Pour compenser la disponibilité limitée de l’électricité, 24 panneaux solaires d’une capacité de 10,8 kW soutiennent la connexion Enéo. Selon le directeur du CTA de Maroua, ce soutien contribuera à l’autonomisation des femmes de l’extrême nord. Progressivement, elles pourront devenir indépendantes en vendant du charbon de bois et en coupant moins de bois.