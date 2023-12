Cameroun-UNESCO : le Nguon inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a rendu publique l’information ce mercredi 06 décembre 2023 sur X.

La culture camerounaise engrange une nouvelle victoire d’une envergure mondiale. L’Unesco enregistre le Nguon sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l’humanité. Cette inscription est déclarée à l’issue de la délibération finale sur la candidature du Nguon qui était jusque-là en attente de validation. Le dossier a été introduit à l’Unesco en 2022. Pour soutenir cette candidature à la dernière étape, le ministre des Arts et de la Culture Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt conduit une délégation camerounaise à Kasanè au Botswana depuis le 04 décembre 2023.

Cette délégation prend part à la 18è session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui se tient jusqu’au 09 décembre 2023. Ce Comité se réunit chaque année pour évaluer les candidatures introduites par les Etats parties à la convention de 2003 et décider d’inscrire ou non leurs pratiques au patrimoine.

Dans la délégation camerounaise, se trouve le sultan roi des Bamoun. Sa Majesté Nabil Mforifoum Mbombo Njoya a représenté le peuple bamoun à cette session aux côtés du gouvernement de la République du Cameroun. Cette victoire est la réalisation du vœu de feu Sa Majesté Ibrahim Mbombo Njoya, père de Nabil décédé le 27 septembre 2021 à l’hôpital à l’hôpital américain de paris en France.

Le Nguon est un festival traditionnel et ancestral du peuple bamoun organisé tous les deux ans. Il a été fondé au XIVè siècle et se tient à Foumban, chef-lieu du département du Noun, région de l’Ouest. A l’origine, le festival Nguon actuel se présentait comme fête des récoltes. C’est un rendez-vous à la fois culturel, spirituel, économique et traditionnel qui, lors de la dernière édition tenue en septembre 2022 a mobilisé environ 300 000 visiteurs.

Selon le ministère du Tourisme et des Loisirs du Cameroun, les festivités de ce rassemblement se déroulent pendant trois jours. Elles s’articulent autour des activités telles que les conférences débats, des danses traditionnelles des cérémonies rituelles, des soirées récréatives avec l’animation des musiciens traditionnels et des griots. Le premier festival du Nguon fut organisé par le roi Nchare Yen en 1395. La 550è édition du festival sera célébrée en 2024.