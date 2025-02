Cameroun : voici la situation à la Falaise de Dschang

Dans un communiqué de presse signé le 10 février et publié ce 19 février, Emmanuel Nganou Djoumessi donne des informations sur la falaise de Dschang qui a été le théâtre d’un drame en novembre 2024.

A la suite des effondrements successifs de terres de montagne intervenus à la falaise de Dschang, le mardi, 05 novembre 2024, une section routière de la régionale R0606 a été ensevelie entraînant une interruption de la circulation entre les localités de Dschang et de Santchou. Les mesures immédiates de reconstruction de cette section de route ont abouti à l’identification d’un nouveau tracé.

En effet, les investigations topographiques, les études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques menées avec l’appui du Laboratoire National de Génie Civil, convergent vers un tracé qui réduit la sinuosité et le linéaire de la falaise; ce qui améliore la sécurité des usagers. Le tracé de remplacement envisagé s’étend sur 367 mètres linéaires ripés à 100 mètres du tracé Initial de 732 mètres linéaires.Selon le communiqué du ministre, le nouveau tracé a l’avantage de comporter un système d’assainissement comprenant des drains et un ouvrage hydraulique de gestion des eaux pluviales et des sources d’eaux permanentes.

Pour implémenter cette solution, diverses entreprises, bureaux d’études techniques, nationaux et internationaux, jouissant de références appropriées ont été consultées. Au regard de la complexité de la solution technique, le Ministre des Travaux Publics a tenu compte de leurs recommandations ainsi que de celles formulées par les chercheurs de l’Université de Dschang, s’agissant des conditions de stabilité des sols et des paramètres liés aux pentes.

La validation des études d’exécution, menée par une entreprise sélectionnée, est un préalable au commencement des travaux.

En attendant sa reconstruction, les usagers de la régionale R0606 continueront d’emprunter la section Melong-Kekem-Bafang-Bandja-Bandjoun de la nationale N°5 dont les conditions de circulation sont relevées avec les travaux qui s’y exécutent. De plus, les mesures préparatoires sont engagées en vue de la circulabilité des voles alternatives en terre autour de la falaise, explique le Mintp.

Au demeurant, les éboulements survenus à la falaise de Dschang mettent en évidence la vulnérabilité de cette zone de relief abrupte, face aux aléas naturels dont celles liées aux changements climatiques. Par conséquent, les populations riveraines sont invitées à préserver l’intégrité des ouvrages hydrauliques de canalisation et d’évacuation des eaux dont la non fonctionnalité favorise et accentue ces perturbations.