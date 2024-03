Cameroun: voici les raisons pour lesquelles Geremi Njitap veut divorcer

C’est un problème d’infédilité. Le tour serait partie d’une violente dispute entre Laure et Gérémi, où elle lui a jeté cela à la figure.

12 ans qu’ils se sont dit oui. Ils étaient le couple en vogue au 237. Il s’agit du footballeur Gérémi Njitap et Laure Fotso, fille du défunt milliardaire Fotso Victor. Il y avait de quoi rendre jaloux plus d’un. Mais le bonheur entre les deux n’est plus qu’un lointain souvenir.

L’ancien joueur du Real Madrid vient de demander le divorce à sa femme. Les raisons évoquées pour le divorce sont des différences irréconciliables, des années de séparation et un prétendu refus d’intimité de la part de sa femme. Lors d’une violente dispute, l’épouse aurait affirmé que les enfants n’étaient pas les siens. Par la suite, un test ADN a révélé qu’aucun des trois enfants n’était biologiquement celui de Njitap, bien qu’il se soit occupé d’eux et les a éduqués comme ses propres enfants.

Selon plusieurs confrères, les enfants pourraient en fait être ceux de l’ex-mari de Laure. Bien qu’ils ressemblent à Njitap, des questions subsistent quant à l’authenticité des résultats de l’ADN et à la possibilité d’une manipulation émotionnelle.