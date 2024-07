Cameroun-Voie de Contournement de Yaoundé : Célestine Ketcha Courtès rencontre les partenaires financiers

Le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain a reçu une importante délégation conduite par Nikolaos Milianitis, Chef de la représentation régionale Afrique centrale de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) le 10 juillet 2024.

Célestine Ketcha Courtès et une importante délégation conduite par Nikolaos Milianitis, Chef de la représentation régionale Afrique centrale de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), accompagné des responsables de l’Union Européenne (UE) et de l’Agence Française de Développement (AFD) ont échangé sur certains projets routiers.

Une occasion saisie par le MINHDU de revisiter les multiples projets sur les rails pour la transformation de la ville de Yaoundé entre autres ; Yaoundé Cœur de Ville, Move Yaoundé, la Plateforme Urbaine au Cameroun, ainsi que la Voie de Contournement de Yaoundé et le BRT, qui sont d’importants projets de mobilité mettant en exergue la mobilité durable. De façon plus spécifique, les hôtes du Ministre ont suivi une présentation sur l’évolution du projet de la voie de contournement de Yaoundé et surtout les mécanismes à mettre en place pour le démarrage en fin d’année 2024 du tronçon prioritaire T3 qui va de Nkozoa (RN1) à Minkoameyos (Autoroute Yaoundé –Douala).

Les échanges ont permis aux deux parties d’apprécier le niveau de préparation mais aussi de jeter un regard sur les autres projets cités plus haut. Clôturant l’audience, le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain s’est réjoui du partage de vision avec ses hôtes du jour pour ces projets cruciaux et stratégiques pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durables (ODD) et a convoqué l’urgence d’une préparation d’un Comité de pilotage qui réunit tous les projets de la team Europe, mais aussi une table ronde restreinte des bailleurs pour la VCY.

La mise en œuvre de ce projet va engendrer plusieurs impacts de plusieurs ordres dont les plus significatifs sont les suivants : l’amélioration des conditions de transport des personnes et des biens. Selon les études économiques, la mise en œuvre de la VCY a des avantages économiques relatifs au gain de temps de parcours et à la réduction du coût d’exploitation des véhicules. Le taux de rentabilité interne du projet (TRI) est de 12% tandis que la valeur actuelle nette est de 3,3 milliards pour une période allant de 2025 à 2050.

Aussi, la dynamisation de l’économie régionale, pour les différents secteurs d’activités. Le trafic poids lourds de transit ne sera plus assujetti aux restrictions diurnes ; la plus-value foncière des terrains situés à proximité de la VCY ; l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables desservies par la VCY et les voies et pistes connexes.