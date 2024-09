Cameroun Vs Namibie : les Lions indomptables se rassemblent à Yaoundé

Une quinzaine de joueurs de l’équipe nationale du Cameroun se trouve déjà à l’hôtel Hilton de Yaoundé. Le bal des arrivées se poursuit.

Le rassemblement des Lions indomptables dans le cadre du match de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 se fait à Yaoundé la capitale. L’entraineur sélectionneur Marc Brys et certains de ses poulains accueillis au fur et à masure par le staff technique désigné par le ministère des Sports séjournent à l’hôtel Hilton depuis hier soir et cette nuit.

Le capitane Aboubakar Vincent, Michel Ngandeu, Christian Bassogog, Collins FAÏ, Martin Hongla, Simon Omossola, Georges Kevin Nkoudou, Carlos Baleba, Jules Armand Kooh, Jackson Tchatchoua, Boris Enow ont rallié la capitale le 2 septembre 2024 après leur arrivée par l’aéroport international de Nsimalen. Cette nuit, André Onana, le gardien de buts a rejoint le capitaine et les autres à l’hôtel.

En outre, quatre Lions ont débarqué par la l’aéroport de Douala et sont annoncés à Yaoundé ce matin. Il s’agit de Bryan Mbeumo, Franck Magri, Christopher Wooh, Simon Ngapandouetnbu. Ils ont passé la nuit à Best Western Hôtel non loin de l’aéroport. Ce matin ils ont pris la route pour se rendre à Yaoundé.

Au moins 16 joueurs sont présents dans la tanière. En vue du match qui oppose les Lions indomptables aux Brave Warriors le samedi 7 septembre 2024, Marc Brys et son staff vont conduire les séances d’entrainement dès ce 3 septembre. La première séance est prévue ce mardi à 16h au stade annexe n°1 au stade omnisports Ahmadou Ahidjo.