Cameroun-Yaoundé : 21 élèves blessés au Lycée d’Etoug-Ebe (préfet)

Le préfet du Mfoundi, Emmanuel Mariel Djikdent, dans une interview accordée aux médias, fait le premier bilan de la bousculade.

L’autorité administrative déclare que 21 élèves blessés ont été évacués dans des formations sanitaires. Les auteurs des actes de vandalisme sont non seulement des élèves, mais aussi et surtout les jeunes non scolarisés venus du quartier. La bousculade est consécutive à un conseil de discipline tenue vendredi dernier au sein de l’établissement. Suivons le préfet du Mfoundi Emmanuel Mariel Djikdent.