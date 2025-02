Cameroun : Yaoundé, capitale des sciences, technologies et innovations environnementales

Du 18 au 20 février 2025, l’Organisation internationale de la Francophonie en partenariat avec le gouvernement camerounais organise un salon à cet effet.

La capitale du Cameroun abrite du 18 au 20 février 2025, le salon des sciences, technologies et innovations environnementales pour le développement placé sous le thème : « Au cœur du développement durable dans le Bassin du Congo ». Il s’agit d’une rencontre organisée par l’Organisation internationale de la Francophonie en partenariat avec le gouvernement camerounais.

Selon les orgaisateurs, le Salon des sciences, technologies et innovations environnementales pour le développement est un cadre unique de concertation entre les acteurs de l’innovation, le secteur privé et le secteur public pour impulser un entrepreneuriat écologique et novateur dans le Bassin du Congo. Structuré autour d’une trentaine d’activités, dont l’exposition d’une centaine d’innovations et technologies et le « village des sciences » qui offre une expérience scientifique unique à un millier de lycéens triés sur le volet, pour explorer, découvrir et innover en les plongeant dans le monde fascinant de la science autour d’idées audacieuses et servir de tremplin pour les scientifiques de demain grâce aux ateliers interactifs et éducatifs sur la programmation informatique, l’électronique et la robotique, la créativité numérique, la modélisation et l’impression 3D et les technologies liées à l’espace.

« Cet évènement majeur s’inscrit dans les efforts concertés entrepris depuis 2021 pour soutenir la production et la valorisation des solutions innovantes pour la protection et la prospérité du Bassin du Congo« .

Dans un premier temps, le projet de « déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté » (PDTIE) a permis de développer plus de 150 innovations environnementales pertinentes, avec à la clé, une soixantaine de brevets, dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la santé, de la cosmétique, des énergies renouvelables, de la gestion et valorisation des déchets, de la construction durable et de l’intelligence artificielle. Cette approche créative a été confortée par la formation de plus de 50 000 jeunes aux métiers et technologies de l’environnement et complétée par trois principales études réalisées pour évaluer et analyser les besoins, capacités et contraintes du développement durable.Dans le cadre de sa programmation 2024-2027, la Francophonie renouvelle son engagement à travers le projet « Soutien aux initiatives environnementales

dans le Bassin du Congo ».

Ce projet vise à mettre en place 150 solutions et innovations climatiques portées par 200 jeunes et soutenir 100 opportunités climato-économiques en faveur de milliers de jeunes et des femmes.