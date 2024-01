CAN 2023 : Patrice Motsepe mise sur les partenariats pour rendre la compétition plus attractive

Le président de la Confédération africaine de football se félicite de nouveaux partenariats pour l’attractivité des Can masculine Côte d’Ivoire 2023 et féminine Maroc 2024.

Le premier coup de sifflet de la CAN TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 sera donné demain samedi 13 janvier 2024 au Stade d’Abidjan. La Côte d’Ivoire pays organisateur croisera le fer avec la Guinée Bissau en match d’ouverture. La compétition se tient en terre ivoirienne pour la deuxième fois après celle de 1984 remportée par le Cameroun. Au soir du 11 février prochain, la sélection nationale qui arrachera le trophée des griffes des Lions du Sénégal sera connue au terme de la finale.

Pour rendre la compétition plus attractive, le président de la Confédération africaine de football vient d’entrer en partenariat avec de nouveaux sponsors dont Unilever. Le partenaire officiel dit vouloir contribuer au rayonnement des compétitions de la Caf au plan international. Les deux compétitions qui l’intéressent sont la CAN 2023 et Côte d’Ivoire et la CAN féminine 2024 au Maroc.

Le président de la Caf se facilite de l’action. Car « ce nouveau partenariat représente un grand pas vers la réalisation de notre objectif de rendre les compétitions de la CAF, et le football africain, mondialement attractifs pour les fans et les téléspectateurs à travers l’Afrique et dans le monde (…) Nous sommes impatients que les regards du monde entier se tournent vers notre continent pour une grande année de football africain en 2024 », déclare Patrice Motsepe. Le président de l’instance faitière du football continentale africaine se réjouit aussi de l’engagement d’anciens partenaires.