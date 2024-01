CAN 2023: Rigobert Song se dédouane de l’élimination du Cameroun

Impuissant devant la tactique nigériane hier, le sélectionneur manager des Lions indomptables explique qu’il n’est pas entraîneur et que le problème de l’équipe est un souci de jeunesse de ses joueurs.

Pour Rigobert Song, le match dans l’ensemble n’était pas mal, «j’ai une jeunesse qui découvre et c’est l’inexpérience qui nous a manqué car on a été présent dans le jeu et mes joueurs avaient peur de se lâcher. »

Les Lions indomptables du Cameroun se sont pourtant fait tétanisés par les Super eagles du Nigéria en huitièmes de finale de la CAN 2023 samedi dernier. La rencontre similaire à un quart de finale de Coupe du monde comme l’annonçait le consultant Nabil Djellit sur les antennes de Canal+ CAN quelques jours avant n’a pas tenue ses promesses.

Dès la 20èmes minutes, on remarque du côté camerounais des déchets techniques, des erreurs défensives, des incompréhensions entre le gardien Fabrice Ondoa et ses défenseurs. Le pressing haut du Nigeria va davantage faire paniquer les poulains de Rigobert Song absent au milieu de terrain, tactiquement et physiquement. La sanction ne tardera pas. Après le premier but hors-jeu du Nigeria, le ballon d’or africain Victor Oshimen va continuer à faire pression sur Oumar Gonzales qui finira par craquer; récupération du ballon par Oshimen qui sert un caviar à son coéquipier Lookman qui inscrit le premier but des verts.

En seconde période, les entrées d’Aboubacar Vincent, d’Enzo Tchato, et du nouveau marseillais Moubangna n’ont pas pu réveiller les Lions indomptables beaucoup trop timide dans le jeu, inerte au milieu de terrain et pas viril offensivement.

Le Nigeria grâce à sa solidité collective va enfoncer le clou vers la 90ème minutes. Lookman signe son premier doublé dans la compétition sous le regard médusé et impuissant de Roger Milla dans les gradins du stade Félix Houphouet Boigny de Yamoussoukro.

Les 10 minutes de prolongation n’auront rien données: aucun sursaut d’orgueil, aucun tir cadré en 100 minutes de jeu. Une défaite qui consacre l’élimination de la CAN ivoirienne pour les quintuples champions d’Afrique. L’une des prestations les plus médiocre de Rigobert Song qui encaisse ainsi sa 9ème défaites en 23 matchs avec 8 matchs nuls et 6 victoires avec l’équipe nationale du Cameroun. Mais pour Rigobert Song, c’est n’est pas un problème, « je suis à la reconstruction, ça prend du temps…si je n’appelle pas ses joueurs, je vais appeler qui? » explique le manager sélectionneur du Cameroun.