Le football, qui était autrefois le dernier bastion et la source de fierté du Cameroun, fait maintenant l’objet d’un spectacle sordide. Comme dans tous les secteurs, ce pays paie pour la cupidité et l’ego surdimensionné de certains Camerounais.

Tout est là en ligne pour que le monde entier voie comment par personnes interposées des factions belligérantes se querellent au Yaoundé Hilton. Qui est à la trame de ce chaos ? Chacun a ses propres « hautes instructions« . Le monde s’effondre et le centre ne peut plus tenir. Que des gens se réjouissent d’un tel chaos me coupe le souffle.